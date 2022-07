Per domani si prevede un aumento da 16 a 19 delle città da bollino rosso, secondo il Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, relativo a 27 città. Civitavecchia, Pescara e Venezia, che oggi hannoil bollino arancione, domani dovrebbero passare al rosso.

Restano fisse sul bollino rosso anche domani 16 città: Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Sono sei, prevalentemente al Sud e nelle isole, le città per le quali domani è previsto il bollino arancione: Ancona, Cagliari, Catania, Napoli (che oggi ha il bollino giallo), Palermo e Reggio Calabria. Bari è l'unica città per la quale domani è previsto il bollino giallo. Le ondate di calore, precisa il Bollettino del ministero, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. "Queste condizioni climatiche - si rileva - possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione". Campania, caldo record anche di notte: il week end peggiore Temperature alte anche di sera, nessuna tregua