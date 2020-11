Pubblicato bando per l’assunzione di 120 infermieri in tutta la Campania.

Gli ospedali ormai al collasso, hanno reso necessario un piano d’azione per risollevarne le sorti in questa particolare emergenza sanitaria. Quindici i giorni di tempo per inviare le domande on line.

Per partecipare al nuovo concorso per infermieri è richiesta la laurea in Infermieristica – Classe L/SNT01. In alternativa, è possibile partecipare con un diploma universitario di Infermiere o altri titoli equipollenti.

Inoltre, è necessario presentare l’iscrizione all’Albo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, con l’indicazione della data, della Provincia e del numero di iscrizione. L’incarico dura 8 mesi ma con il passare di questi, vi è possibilità di rinnovo del contratto.