"Ho deciso di astenermi in Consiglio Regionale sulla proposta di rinvio nelle Commissioni competenti della legge ad iniziativa popolare "Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo, la tutela del mare, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e la conversione ecologica della produzione di cibo in Campania" non per mancanza di convinzione sull'importanza del tema, ma proprio per sottolineare quanto sia urgente e necessario affrontare queste questioni senza ulteriori indugi" - è quanto dichiara in una nota Bruna Fiola, consigliere regionale della Campania del Partito Democratico. "Il contrasto al consumo di suolo, la protezione delle nostre risorse marine, l'incentivazione delle energie rinnovabili e la transizione ecologica nella produzione alimentare sono sfide cruciali che non possiamo più permetterci di rimandare. Le sollecitazioni che ci giungono dall'esterno, dai promotori di Rigenera Campania, ma anche dalle altre organizzazioni ambientali e dalle comunità locali, ci impongono di agire con tempestività e determinazione. Mi auguro che il lavoro delle Commissioni sia rapido ed efficace, affinché si possa tornare al più presto in Aula con una proposta rafforzata e pronta per l'approvazione definitiva" - conclude Fiola.

"Il contrasto al consumo di suolo, la protezione delle nostre risorse marine, l'incentivazione delle energie rinnovabili e la transizione ecologica nella produzione alimentare sono sfide cruciali che non possiamo più permetterci di rimandare. Le sollecitazioni che ci giungono dall'esterno, dai promotori di Rigenera Campania, ma anche dalle altre organizzazioni ambientali e dalle comunità locali, ci impongono di agire con tempestività e determinazione. Mi auguro che il lavoro delle Commissioni sia rapido ed efficace, affinché si possa tornare al più presto in Aula con una proposta rafforzata e pronta per l'approvazione definitiva" - conclude Fiola.

