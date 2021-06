L’Accademia Ercolanese annualmente assegna dei Premi alle migliori Tesi di Dottorato di Ricerca, svolte presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. L’Accademia inoltre conferisce ogni anno, per la costituzione della Repubblica Internazionale dei dotti, un riconoscimento ad una delle personalità più illustri del Mezzogiorno d’Italia, che possa rappresentare un richiamo per le nuove generazioni ai valori morali, di etica e di pensiero, fondamentali per la sviluppo di una società più equa e più giusta.

Per la quattordicesima edizione il riconoscimento sarà assegnato all'Onorevole Luigi Di Maio - Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’occasione saranno consegnati i premi per tesi di dottorato, edizione 2021.



La cerimonia avrà luogo sabato 12 giugno alle ore 9.15 nell’Esedra della Villa Campolieto di Ercolano Corso Resina 283.