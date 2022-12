Ci saranno anche il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Tracy Roberts-Pounds; il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, Generale Paolo Borrelli, e l’ex giocatore del Napoli e attuale direttore responsabile del settore giovanile della società calcistica partenopea, Gianluca Grava, alla marcia antiracket organizzata per lunedì 5 dicembre ad Ercolano.

I tre sfileranno insieme al sindaco Ciro Buonajuto, al presidente dell'Associazione FAI-Antiracket, Pasquale Del Prete, e agli alunni del Tilgher, lungo le strade "per dire no alla criminalità e ad ogni forma di illegalità" – come ha sottolineato il primo cittadino di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci.

“Una marcia simbolica, ma dal forte significato. Dobbiamo ribadire con forza che bisogna continuare a denunciare, non possiamo girarci dall’altra parte e fare finta di nulla. E’ un nostro dovere morale. Per questo sono contento che in tanti hanno accettato il nostro invito e lunedì saremo tutti insieme: gli studenti, l’associazione FAI-Antiracket, la politica, i vertici della magistratura e delle forze dell’ordine, il mondo dello sport per portare un messaggio di libertà” – spiega Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano ed esponente di Italia Viva.

La manifestazione prenderà il via alle ore 9.30 di lunedì da Palazzo di Città (Corso Ercolano, 39).