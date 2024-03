"Giuseppe Zeno è la dimostrazione della Ercolano che raggiunge traguardi e successi grazie al talento, allo studio, alla perseveranza e alla dedizione. Un esempio da seguire, perché con la sua attività artistica, teatrale e cinematografica ha dato lustro alla nostra città. Il riconoscimento che ricevi oggi è solo una piccola testimonianza del tuo straordinario valore" - così Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano, nel corso della cerimonia di consegna, in consiglio comunale, della cittadinanza benemerita di Ercolano all'attore Giuseppe Zeno.

Zeno che ha trascorso la sua infanzia e adolescenza ad Ercolano, è uno dei volti fissi del piccolo schermo. Protagonista tra l'altro di Luce dei tuoi occhi, Blanca e Mina Settembre. Ma anche in alcune stagioni di Incantesimo e in Un posto al sole, L’onore e il rispetto, Rossella, Squadra antimafia e il Paradiso delle Signore.

L'attore, impegnato in queste settimane a Napoli sul set della nuova stagione di Mina Settembre, visibilmente emozionato ha voluto esprimere tutto il suo ringraziamento all'Amministrazione con una lunga dedica sul libro degli ospiti illustri della città: "Con immensa gratitudine e orgoglio. Felice per questa irripetibile giornata che rende felice me, i miei cari e spero chi mi ha accompagnato in passato e che oggi ha lasciato questo mondo. Sono certo che la forza per un futuro migliore venga da ciò che siamo stati. Abbiate sempre il coraggio di seguire la forza delle idee, senza mai dimenticare chi siamo stati" - ha scritto l'attore ercolanese.