"E’ fondamentale per i cittadini di Ercolano e di tutto il Miglio d'Oro avere l'ospedale Maresca di Torre del Greco funzionante e in grado di garantire le basilari forme di assistenza sanitaria in un territorio vasto e densamente popolato come il nostro. Per questo auspichiamo da parte della Regione Campania un'attenzione costante alla struttura ospedaliera e l'esecuzione dei lavori di adeguamento previsti nel piano ospedaliero regionale. L'Ospedale Maresca svolge un ruolo essenziale nella nostra comunità, garantendo cure mediche, risposta alle emergenze e supporto alle famiglie in momenti critici. La sua presenza è fondamentale per la salute e il benessere di tutti noi" - è quanto dichiarano in una nota congiunta Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell'Anci, e la consigliere comunale Elisa Spina, da sempre impegnata a difesa della struttura ospedaliera anche come membro dell’Associazione ‘Pro Maresca Ercolano-Torre del Greco’.

I cittadini di Ercolano interessati ad un miglioramento dei servizi sanitari offerti dall'ospedale di Torre del Greco, il più viicino alla città anche per il pronto soccorso. Perciò il sindaco Ciro Buonajuto si appella alla Regione Campania.

