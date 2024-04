I lavori della tavola rotonda prenderanno il via alle ore 10.00 con i saluti del Sindaco di Ercolano, avvocato Ciro Buonajuto, dell'assessore con delega alle politiche sociali del comune di Ercolano, avvocato Lucio Perone, della dirigente del Terzo Settore, dottoressa Paola Tallarino; del dirigente della Regione Campania del Programma P.I.P.P.I (Programma di Intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione), dottoressa Rosaria Quinterno.

Un appuntamento per tracciare un primo bilancio delle attività svolte dal Comune di Ercolano e dall'Ambito Territoriale N29, nell'ambito di un progetto finanziato con fondi del PNRR, e che si è fondato su quattro dispositivi: educativa domiciliare, per salvaguardare la qualità del rapporto genitori/figli; gruppi bambini e genitori, per promuovere momenti di confronto e condivisione sulle questioni legate all'essere famiglia insieme ad altre famiglie; partenariato tra scuola, famiglia e servizi, famiglie e operatori progettano insieme i cambiamenti che sono necessari a migliorare le condizioni di vita del bambino e della famiglia e le azioni per realizzarli; vicinanza solidale per rinvenire, anche fuori dal proprio nucleo famigliare, aiuti concreti nella quotidianità.

Una intera mattinata di sensibilizzazione e confronto sulla importanza del ruolo delle famiglie e delle istituzioni come contrasto alla fragilità minorile, quella in programma giovedì 4 aprile, a partire dalle ore 10.00, presso la sala consiliare del Comune di Ercolano (Corso Resina, 39) e che vedrà la partecipazione tra gli altri del sindaco Ciro Buonajuto, del Presidente del Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisabetta Garzo; del procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, dott.ssa Maria De Luzenberger Milnersheim.

Un appuntamento per tracciare un primo bilancio delle attività svolte dal Comune di Ercolano e dall'Ambito Territoriale N29, nell'ambito di un progetto finanziato con fondi del PNRR, e che si è fondato su quattro dispositivi: educativa domiciliare, per salvaguardare la qualità del rapporto genitori/figli; gruppi bambini e genitori, per promuovere momenti di confronto e condivisione sulle questioni legate all'essere famiglia insieme ad altre famiglie; partenariato tra scuola, famiglia e servizi, famiglie e operatori progettano insieme i cambiamenti che sono necessari a migliorare le condizioni di vita del bambino e della famiglia e le azioni per realizzarli; vicinanza solidale per rinvenire, anche fuori dal proprio nucleo famigliare, aiuti concreti nella quotidianità.

"A distanza di un anno dall'inizio del progetto, vi è la necessità di confrontarsi sui risultati raggiunti, anche al fine di sensibilizzare la comunità e garantire maggiore tutela ai minori più fragili ed alle famiglie in difficoltà" - spiega il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto.

Previsti tra l'altro gli interventi della dottoressa Letizia Allocca, referente territoriale e coordinatore UdP Ambito N20; della dottoressa Filomena Anna Pagano, esperienza P.I.P.P.I. Consorzio dei Servizi Sociali A/5 - coordinamento servizi sociali professionali; della dottoressa Rita Borrelli, l'esperienza con i dispositivi P.I.P.P.I nell'ambito N29 a cura del supervisore cooperativa seme di pace; del dottor Giovanni Galano, garante dei diritti dell'infanzia della Regione Campania.

Al convegno interverranno anche la dottoressa Melicia Comberiati, della segreteria della Cisl Napoli, il dottor Paolo De Liguoro (MMG), e il gruppo scientifico MLPS dell'Università degli studi di Padova. Previsti anche gli interventi del Presidente del Tribunale di Napoli, dottoressa Elisabetta Garzo, e del Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, dottoressa Maria De Luzenberger Milnernsheim.