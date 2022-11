Fa tappa ad Ercolano il Ludobus, un furgone pieno di giochi, idee, esperienze, laboratori dedicato ai bambini e alle loro famiglie per riscoprire un'esperienza piacevole e coinvolgente come può essere imparare a giocare.

Appuntamento domenica 13 novembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al Parco del Miglio d'oro (Corso Resina) dove per l'occasione i bambini e i loro genitori potranno partecipare gratuitamente ai laboratorio di pittura e per la costruzione di piccoli giocattoli, o intrattenersi all'aria aperta e in tutta libertà per scoprire o riscoprire i giochi di una volta.

Il Gioca Ora Tour è a promosso dall'Associazione di Promozione Sociale O.R.A. (opportunità-responsabilità-azione), in collaborazione con Proodos e con il patrocinio del Comune di Ercolano. Il progetto è finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali.