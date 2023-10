"Una bellissima e soleggiata domenica di fine ottobre ha accompagnato gli atleti della Vesuvius Race, l'ormai tradizionale appuntamento organizzato ad Ercolano insieme al contingente britannico della base Nato di Napoli. Uno scenario unico, suggestivo ed emozionante ha fatto da cornice al percorso di 12 chilometri che parte dall'ingresso del Parco Archeologico per raggiungere quota mille all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio. Ancora una volta mettiamo in mostra i nostri attrattori turistici e rafforziamo sempre di più lo spirito collaborativo con la comunità internazionale del JFC Naples" – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci. "La Vesuvius Race è un evento a cadenza annuale che il JFC Naples promuove ormai da molti anni. Oltre ad offrire alla comunità internazionale del JFC Naples una fantastica opportunità di stare insieme ed affrontare varie prove di fitness, la Vesuvius Race dà allo staff del Comando la possibilità di integrarsi con la comunità locale, rafforzare lo spirito e posare lo sguardo sugli splendori di Napoli e della Campania di cui noi andiamo tanto fieri. L’evento è organizzato dal JFC Naples ma non sarebbe realizzabile senza il prezioso supporto del Sindaco di Ercolano, del Parco Archeologico di Ercolano, del Parco Nazionale del Vesuvio, dei Carabinieri, della Polizia Locale, dei servizi paramedici senza contare al grande impegno da parte di tutti i concorrenti, sia quelli del JFC Naples che gli appartenenti a varie società sportive. Intendo, quindi, estendere il mio sentito ringraziamento a quanti, con il loro prezioso supporto, hanno reso possibile, anche quest’anno, la realizzazione dell’evento" - è quanto ha dichiarato il Comandante delle Forze Aeree Britanniche Ian George.

Anche quest'anno Ercolano, nell'ultima domenica di ottobre, ha ospitato la Vesuvius Race. Una festa di sport e di bellezza. La gara podistica organizzata dal contingente britannico della NATO in collaborazione con il Comune di Ercolano. La manifestazione, ha visto la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da tutto il mondo, che si sono sfidati lungo i tre percorsi da 12, 5 e 2 chilometri con traguardo fissato a quota mille del Vesuvio. La gara podistica unisce idealmente due degli straordinari attrattori turistici di Ercolano: il Parco Archeologico e il Vesuvio.

