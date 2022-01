“Armati” di guanti, spugne e tanta buona volontà sono scesi in campo per ripulire il monumento di Piazza Colonna ad Ercolano, che un gruppo di ragazzini aveva vandalizzato nella serata di martedì 4 gennaio. Nel giorno dell’Epifania, il consigliere comunale di Italia Viva di Ercolano, Ciro Santoro, insieme ad altri volontari dell’Associazione Progetto per Ercolano, si sono dati appuntamento di buon’ora nella piazza che costeggia il Parco Archeologico e con guanti e spugne hanno ripulito interamente l’area, la colonna e le panchine circostanti che erano state imbrattate da un gruppo di ragazzini con alcune scritte.

“Compito della Politica e delle Associazione è anche quello di dare il buon esempio. Oggi disponiamo di tante lavagne per esprimere i nostri sentimenti, per dare sfogo alla nostra creatività, ma non tutto il mondo è una lavagna. Scrivere sui muri, imbrattate un monumento non è un gesto artistico, culturale o una forma di espressione è solo un atto vandalico. Voglio ringraziare di cuore i volontari che hanno voluto ripulire Piazza Colonna manifestando così il loro amore per Ercolano” – commenta il sindaco Ciro Buonajuto.