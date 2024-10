Eruzione imminente Campi Flegrei. Venerdì 11 ottobre alle ore 17 verrà effettuato un test di invio del messaggio di IT-Alert in tutta la Regione Campania.

Il messaggio arriverà sui telefoni cellulari e i dispositivi muniti di sim presenti sul territorio regionale. Si tratta di una sperimentazione.

Il sistema IT-alert è operativo anche per rischio vulcanico: il test dell’11 ottobre viene effettuato nell’ambito dell’esercitazione Exe Flegrei 2024, che vedrà la simulazione di attività vulcanica e, in particolare, la previsione di un possibile passaggio alla fase di allarme per eruzione imminente. Verrà realizzato per la prima volta un test IT-Alert su questo scenario specifico.

Si parte con la sperimentazione per provare il piano di evacuazione della Protezione Civile per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei nei comuni dell’area rossa.