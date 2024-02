La cerimonia di consegna si è svolta questo pomeriggio nell’aula Siani. Gratteri, invitato dal Presidente del Tribunale oplontino, Ernesto Aghina , ha ripercorso gli inizi della sua carriera. Tra i presenti anche Nunzio Fragliasso , Procuratore di Torre Annunziata. Nel corso dell’evento focus sulla complessa realtà della città. “Capisco la preoccupazione della comunità, ma anche sui recenti fatti di cronaca non si brancola nel buio – spiega Gratteri - Questo è un territorio di camorra e sul piano investigativo possiamo vantare eccellenze. La sinergia con la comunità è la chiave per cambiare il volto di Torre Annunziata".

A dichiararlo è Nicola Gratteri, Procuratore Capo di Napoli . Il magistrato, ospite d’eccezione al Tribunale di Torre Annunziata, per la consegna degli attestati ai futuri magistrati che hanno concluso il tirocinio. La cerimonia si è svolta a pochi passi dal teatro dell’omicidio di Alfonso Fontana, pregiudicato stabiese giustiziato tra la folla. “In questo territorio c’è una Polizia Giudiziaria di primo livello, ma ovviamente non è sufficiente. Senza la collaborazione dei cittadini non può esserci un cambiamento – continua Gratteri - Arrestiamo e condanniamo i camorristi, ma ci sono figli e nipoti dietro l’angolo pronti a prendere il loro posto. Bisogna scendere in campo e smetterla di stare in disparte”.

A dichiararlo è Nicola Gratteri, Procuratore Capo di Napoli. Il magistrato, ospite d'eccezione al Tribunale di Torre Annunziata, per la consegna degli attestati ai futuri magistrati che hanno concluso il tirocinio. La cerimonia si è svolta a pochi passi dal teatro dell'omicidio di Alfonso Fontana, pregiudicato stabiese giustiziato tra la folla. "In questo territorio c'è una Polizia Giudiziaria di primo livello, ma ovviamente non è sufficiente. Senza la collaborazione dei cittadini non può esserci un cambiamento – continua Gratteri - Arrestiamo e condanniamo i camorristi, ma ci sono figli e nipoti dietro l'angolo pronti a prendere il loro posto. Bisogna scendere in campo e smetterla di stare in disparte".

