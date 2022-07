La FC Pompei è lieta di annunciare che Francesco Savino vestirà la maglia rossoblù nella prossima stagione calcistica.

Savino (classe ’04), centrocampista, è un prodotto del vivaio della Micri, società con cui l’anno scorso ha disputato, da protagonista, il campionato di Promozione e la Coppa Campania. Al suo attivo anche diverse convocazioni nelle Rappresentative giovanili della nostra regione.

Queste le sue prime parole in rossoblù: “Mi aspetto grandi cose in questa nuova stagione, sono contentissimo di far parte di una squadra vincente. È bello ritrovare in squadra mister Curcio e due miei amici, Leone e Carotenuto. Adesso ho solo voglia di iniziare, testa bassa e pedalare. Forza Pompei”.