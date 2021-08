Ferragosto caprese in era Covid con regole ferree da rispettare, mascherine, distanziamento e green pass per una notte di divertimento all'insegna del buon cibo e in piazzetta senza correre rischi. A sorvegliare sul rispetto delle regole le forze dell'ordine con un attento monitoraggio.

Niente feste e spettacoli, così come previsto dai regolamenti, negli alberghi e nei ristoranti al chiuso dove sono state rispettate tutte le norme. Diversa la situazione nei locali notturni dove è consentito ascoltare musica dal vivo, come il "Number Two" e la taverna "Anema e Core" che ancora una volta si è confermato il ritrovo più amato dai vip e dai calciatori. E' qui che ha atteso la mezzanotte il neo campione europeo Ciro Immobile. Accompagnato da moglie e amici, e avvolto nella bandiera tricolore, il centravanti della Lazio è salito sul palco, e riaffermando le sue origini napoletane, ha intonato assieme al patron della taverna Gianluigi Lembo due classici come "'O surdato 'nnammurato" e "Malafemmena".

Non è sceso a terra invece l'ultimo dei grandi arrivi in mare, il magnate russo Andrey Melnichenko proprietario del sailing yacht "A", lo yacht a vela del valore di 460 milioni di dollari varato nel 2015 ritenuto il più grande al mondo e intestato con l'iniziale della moglie, l'ex modella Alexsandra. Una presenza illustre che è andata ad affiancarsi a quella di mister Bernard Arnault, il re del lusso a capo di Louis Vuitton, Dior, Bulgari, Moet, Hennessy, Dom Perignon e Fendi, a Capri da alcuni giorni con il suo super yacht "Symphony" al largo dei Faraglioni.

(foto: Repubblica)