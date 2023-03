Emergenza occupazione nel turismo. Albergatore e ristoratori in difficoltà nel trovare personale. Il Comune di Pompei, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Pompei, organizza, in vista dell’imminente stagione estiva, la “Fiera del Lavoro… in Tourism”, un’intera giornata dedicata all’incontro tra aziende leader del settore turistico – alberghiero ed aspiranti candidati. L’evento si svolgerà il giorno 30 marzo 2023 presso “Marina di Stabia” – via Alcide De Gasperi n. 313, Castellammare di Stabia – e consentirà alle aziende di acquisire i curricula dei lavoratori e procedere ad eventuale successivo colloquio conoscitivo, al fine di soddisfare il fabbisogno di personale in vista di possibili assunzioni.

Nello specifico, i settori di interesse ed i profili professionali ricercati sono:

• SETTORE ANIMAZIONE: Capi villaggio e Capi animazione - Responsabile e Animatori/ Animatrici Mini Club - Torneisti sportivi - Animatori di contatto - Teen Club& e Junior Club - Tecnici Audio, Luci e DJ - Tecnici video e video maker - Coreografe/i - Ballerine/i - Istruttori di ballo - Cantanti e performer dello spettacolo - Istruttori olistici - Istruttori di ballo - Responsabili Fitness - Guest Relation;

• SETTORE RISTORAZIONE e ALBERGHIERO: Pizzaiolo - Aiuto pizzaiolo – Chef - Aiuto Cuochi - Commis di Cucina e sala - Responsabile di sala - Hostess e camerieri di sala - Maître - Sommelier - Barman - Lavapiatti - Addetti fast food - Hostess di accoglienza - Addetti reception - Addetti alla manutenzione - Addetti front office - Addetti al back office;

• SETTORE NAVIGAZIONE (N.B: È richiesta immatricolazione alla Gente di Mare): Commissari di bordo – Camerieri – Garzone e piccoli di camera – Cuochi - Garzoni e piccoli di cucina - 1°ufficiale di macchina - Ufficiali di macchina – Elettricisti - Operai meccanici - Carpentieri e ottonai - Ufficiali di navigazione – Marinaio - Giovanotto di coperta e mozzo;

• SETTORE TURISTICO: Consulente di viaggi - Agente di viaggi – Webmaster - Programmatore web;

• SETTORE STABILIMENTI BALNEARI: Bagnini di salvataggio - Addetti servizio spiaggia - Addetti pulizie - Personale bar.

Le principalisedi di lavoro saranno ubicate sul territorio campano, cuisi aggiungono sedi ulteriori nelle regioni Puglia, Calabria e Sardegna per il settore animazione.

LA PARTECIPAZIONE ai colloqui richiede OBBLIGATORIAMENTE: • L’INVIO DEL PROPRIO CURRICULUM entro il giorno 26 MARZO al seguente indirizzo mail: [email protected], indicando espressamente il/i settore/i e il/i profilo/i di interesse.

Il CPI di Pompei procederà ad una preselezione dei curricula pervenuti, ed i candidati preselezionati riceveranno un’e-mail di convocazione contenente le indicazioni relative all’orario in cui si svolgerà il colloquio con le aziende interessate.

Per coloro che non avranno inviato la candidatura nei tempi sopraindicati, sarà possibile esclusivamente la consegna del curriculum, presso lo stand dedicato, nel giorno dell’evento; il CPI provvederà successivamente a trasmetterli alle aziende interessate.