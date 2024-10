Dopo la pioggia dei giorni scorsi torna il sole e promette un fine settimana di bel tempo, soprattutto al Centro-Sud. E' l'inzio di una fase di alta pressione che dovrebbe inaugurare la prossima settimana.

Nelle prossime ore avremo prevalenza di sole, mentre a Nord il cielo sarà più nuvoloso su Piemonte poi su Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia occidentale; dal pomeriggio qualche addensamento non è escluso anche su Appennini, Alpi orientali ed Alta Toscana. Altrove il sole sarà dominante e le temperature massime saranno gradevoli: al Nord tra i 18°C e i 23°C, al Centro tra i 21°C e i 25°C, al Sud tra i 23°C e i 28°C.

Cielo sereno e sole sulla maggior parte delle regioni sono previsti anche per domenica 13 ottobre, salvo nubi medio-basse su Piemonte meridionale e Friuli Venezia Giulia, specie al mattino. Durante tutto il weekend non sono attese precipitazioni se non qualche piovasco sabato su Valle d'Aosta, Alto Piemonte, Alta Lombardia e Liguria.

Una situazione simile si annuncia anche per la prossima settimana, prosegue il meteorologo, con tempo piuttosto stabile e soleggiato quasi ovunque. E' comuque atteso per lunedì un aumento della nuvolosità sul settentrione con la possibilità di isolata pioviggine, più probabile al Nord-Ovest. In generale si profila sull'Italia un periodo di alta pressione, circondato a destra e sinistra da due zone cicloniche, una sulla Spagna ed una sulla Turchia.

Nel dettaglio:

sabato 12: al Nord nuvoloso; al Centro soleggiato; al Sud soleggiato.

domenica 13: al Nord nubi irregolari; al Centro via via più nuvoloso; al Sud bel tempo.

lunedì 14: al Nord piovaschi a ovest; al Centro poco nuvoloso; al Sud bel tempo.