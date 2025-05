Centinaia di cartucce da caccia di vario calibro, insieme a oltre cento grammi di polvere da sparo, accuratamente occultati in una lattina. Tutto era all'interno di alcuni ruderi. A Lettere in località Cauravola, sono state rinvenute due carabine da caccia calibro 30.06 e due fucili semiautomatici calibro 12. Le armi, nascoste in un tubo di plastica coperto dalla vegetazione, avevano la matricola abrasa.

Fucili e cartucce. E' quanto sequestrato dai carabinieri nel corso di una vasta operazione di controllo condotta nelle aree più impervie dei Monti Lattari. I controlli straordinari sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, supportati da quelli dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria.

Centinaia di cartucce da caccia di vario calibro, insieme a oltre cento grammi di polvere da sparo, accuratamente occultati in una lattina. Tutto era all'interno di alcuni ruderi. A Lettere in località Cauravola, sono state rinvenute due carabine da caccia calibro 30.06 e due fucili semiautomatici calibro 12. Le armi, nascoste in un tubo di plastica coperto dalla vegetazione, avevano la matricola abrasa.

Poco distante, all'interno di un fusto metallico, erano nascosti oltre cento proiettili tra cartucce da caccia a palla, pallettoni e pallini, proiettili calibro 30, 06 e quattro serbatoi compatibili con le carabine rinvenute.

Il materiale, in ottimo stato di conservazione, è stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti balistici e dattiloscopici.

