"Una buona notizia arriva dal governo sull'assegno per i figli, è importante. Io però avrei preso il reddito cittadinanza, tolto la quota per le famiglie povere e preso quello che rimane degli otto miliardi l'anno dandone metà alle famiglie che hanno figli, e il resto al comparto di scuola e università".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del consueto punto settimanale sull’emergenza covid.

"Ho letto - ha sottolineato – che la Guardia di Finanza ha individuato in un territorio ristretto della provincia di Napoli 300 persone che prendevano il reddito ma non ne avevano diritto, tra loro anche sette detenuti. Complimenti a loro, complimenti meno convinti per chi ha deciso questa misura, sapendo che i 2,8 milioni usati da queste persone non saranno mai recuperati".

"Dall'economia italiana - ha proseguito - arriva anche un'altra buona notizia: abbiamo previsioni che ci incoraggiano, con un incremento del pil del 4,5% nel 2021 e del 4% nel 2022. Non siamo ancora a livelli pre-pandemia ma i tassi di crescita sono importanti per dare respiro all'economia. Ovviamente gran parte delle carte ce le giochiamo con il piano di ripresa del Paese. Segnali interessanti anche sul turismo e per noi in Campania che dopo aver completato l'immunizzazione delle isole stiamo andando avanti con i Campi Flegrei, le costiere Amalfitana, Sorrentina e Cilentana".