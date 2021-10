“Il furto agli scavi di Pompei testimonia l’inefficienza dei servizi del Parco Archeologico di Pompei a causa della mancanza di personale”.

E’ il commento di Michele Cartagine, coordinatore della Sisl Fp sul furto avvenuto agli scavi. A sparire è stato un chiusino in marmo (di circa 20 cm di diametro) pertinente a una bocca di cisterna in un ambiente della Casa di Sirico a Pompei. Il Parco l’ha prontamente denunciato l’accaduto al presidio interno Carabinieri che hanno avviato le indagini.

“Riteniamo che la rilevante carenza di personale non consente un monitoraggio quotidiano dell’area archeologica – ha continuato Cartagine -, tant’è che, stando alle prime notizie di cronaca, il furto sembrerebbe essere stato inquadrato in una forbice temporale di 5 giorni, dal 30 settembre al 4 ottobre. Episodio di notevole gravità che apre uno scenario preoccupante su come sia possibile custodire, senza personale di vigilanza, le preziose testimonianze archeologiche pompeiane. La sparizione di questo chiusino in marmo nel riaccendere il problema della sicurezza dell’area archeologica e ne determina un danno d’immagine inopportuno, in un periodo di grave crisi, causato solo per la grave la carenza di personale di vigilanza del Parco Archeologico di Pompei”.

Nella casa del Sirico, regolarmente aperta al pubblico, sono in corso interventi di manutenzione ordinaria a cura dei restauratori del Parco. Nello specifico il rivestimento marmoreo della bocca di cisterna era stato sottoposto ad un intervento di messa in sicurezza ed erano state messe in opera delle staffe metalliche al fine di garantire un appoggio migliore al chiusino stesso. “La Direzione del Parco ha provveduto a denunciare immediatamente il furto alle forze dell’ordine - dichiara il Direttore Zuchtriegel -. Sono tuttora in corso verifiche, attraverso l’impianto di videosorveglianza interno per ricostruire l’accaduto, che auspichiamo forniscano elementi per il recupero del reperto”.