"Un incontro positivo e concreto durante il quale abbiamo avuto modo di illustrare nel dettaglio lo stato di avanzamento del Polo Florovivaistico di Torre Annunziata e la visione che lo anima, ovvero creare un’infrastruttura moderna al servizio di un settore che rappresenta un’eccellenza produttiva della nostra regione Campania" - così Enzo Malafronte, presidente di Gaia Florum, commenta la recente interlocuzione avuta con la neo assessore all'agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca.

L’incontro con l'esponente della giunta di Roberto Fico, ha confermato la vicinanza e l’attenzione delle istituzioni regionali ad un’iniziativa strategica per il comparto florovivaistico campano. L’Assessore Serluca ha espresso la volontà di effettuare nelle prossime settimane una visita al cantiere del Polo Florovivaistico, per toccare con mano i progressi e approfondire le dinamiche legate alla realizzazione dell’infrastruttura.

In questo contesto di forte attenzione istituzionale e di crescente interesse da parte degli operatori del settore, Gaia Florum ha annunciato anche un importante accordo di collaborazione con Tgroup, partner logistico di primo piano, per la gestione integrata delle attività logistiche legate alla realizzazione e allo sviluppo del Polo Florovivaistico. "Un accordo che rappresenta un importante passo verso l’efficientamento delle catene di approvvigionamento e distribuzione delle produzioni florovivaistiche, valorizzando la qualità e la sostenibilità come elementi chiave della filiera" - spiega Malafronte.



Tgroup è un player moderno e innovativo nel settore dei trasporti e della logistica, offrendo soluzioni integrate e su misura per merce su pallet e colli. Con una rete di distribuzione all’avanguardia e tecnologie IT avanzate, serviamo con efficienza l’Italia e l’Europa, rispondendo alle esigenze di diversi settori, tra cui Ho.Re.Ca, Normal Trade, G.D., e G.D.O.

La collaborazione con Tgroup si inserisce in un percorso più ampio di accordi e partnership strategiche già avviate da Gaia Florum e rappresenta la naturale prosecuzione di una visione condivisa di sviluppo del Polo come hub di eccellenza per l’intero comparto florovivaistico. Un interesse che si traduce anche in risultati concreti, come spiega lo stesso Malafronte: "Sono numerosi i produttori e i commercianti che hanno già manifestato la propria adesione al progetto, bloccando e sottoscrivendo i contratti per l’assegnazione dei propri spazi all’interno del Polo".