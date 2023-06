I Revisori dei Conti sono tutti stati eletti il 18 giugno e sono i professionisti Concita De Luca e Francesco Marolda e il Pubblicista Francesco Ferraro. Il nuovo Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Campania è convocato per il suo insediamento mercoledì 28 alle ore 11 nella sede di via Cappella Vecchia 8/b. Seguiranno le elezioni per la nomina del presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.

Si sono concluse ieri le tre tornate elettorali dell'Ordine dei giornalisti della Campania per eleggere il nuovo Consiglio regionale e i Revisori dei conti. Al ballottaggio di ieri (votanti on line 935, in presenza 69 su un totale di 1560 aventi diritto) sono risultati eletti: Gerardo Ausiello con voti 548, Alfonso Pirozzi (544), Maria Rosaria La Penna (514), Vincenzo Colimoro (461). Gli altri candidati al ballottaggio hanno ottenuto i seguenti voti: Alessandra Malanga (447), Fabrizio Cappella (397), Antonella Monaco (386), Dario Sarnataro (369).

Si sono concluse ieri le tre tornate elettorali dell'Ordine dei giornalisti della Campania per eleggere il nuovo Consiglio regionale e i Revisori dei conti. Al ballottaggio di ieri (votanti on line 935, in presenza 69 su un totale di 1560 aventi diritto) sono risultati eletti: Gerardo Ausiello con voti 548, Alfonso Pirozzi (544), Maria Rosaria La Penna (514), Vincenzo Colimoro (461). Gli altri candidati al ballottaggio hanno ottenuto i seguenti voti: Alessandra Malanga (447), Fabrizio Cappella (397), Antonella Monaco (386), Dario Sarnataro (369).

Il nuovo Consiglio regionale sarà dunque composto da Ottavio Lucarelli (che è stato eletto al primo turno e che risulta essere quello che ha ottenuto il numero maggiore di voti) e da Concetta Improta (detta Titti) anche lei eletta il 18 giugno cui si aggiungono Gerardo Ausiello, Vincenzo Colimoro, Maria Rosaria (detta Marisa) La Penna e Alfonso Pirozzi eletti al ballottaggio. Completano il Consiglio regionale i Pubblicisti: Salvatore Campitiello, Domenico Falco e Massimiliano Musto (tutti eletti Il 18 Giugno)

