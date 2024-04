Il disinquinamento del bacino idrografico del fiume Sarno è una sfida che ci vede coinvolti in prima linea: un’opera di risanamento ambientale senza precedenti che abbiamo deciso di portare avanti per imprimere un’autentica svolta all’intero territorio.

Il programma “Energie per il Sarno” rappresenta, in tal senso, una best practice per ridare vita a tutta l’area attraversata dal fiume Sarno, un modello virtuoso di tutela ambientale i cui riscontri sono visibili nell’ampia e articolata esecuzione degli interventi in sinergia tra Ente Idrico Campano, Regione Campania e Gori. L’eliminazione di 113 scarichi in ambiente, con un finanziamento complessivo da 243 milioni di euro, ci consentirà entro il 2025 di conseguire un risultato storico: il recupero dell’intero litorale del Golfo di Napoli. Un percorso che è possibile monitorare in tempo reale sul portale energieperilsarno.it.

Ad oggi sono stati chiusi 45 scarichi, il servizio di depurazione è stato garantito a 146.623 abitanti e sarà ulteriormente esteso a 421.000. Inoltre, sono 20.000 gli abitanti per i quali è stato effettuato il collettamento alla fognatura, sugli 88.000 previsti a completamento degli interventi.

Il mondo intero oggi si riunisce per celebrare la Giornata della Terra, un’occasione speciale per riflettere sull’importanza della conservazione ambientale e per rinnovare il nostro impegno a proteggere il pianeta che chiamiamo casa. La Giornata della Terra assume ora un significato ancora più rilevante, poiché ci troviamo di fronte a sfide senza precedenti legate al cambiamento climatico, che richiedono azioni urgenti e concrete da parte di tutti noi. Proprio in questa ricorrenza, abbiamo deciso di proporre due video che testimoniano il nostro impegno e la nostra missione di risanamento ambientale, con la descrizione accurata degli interventi e con la riflessione dello scrittore Erri De Luca, che nel corso del suo intervento a “La Repubblica delle Idee” ieri sera a Napoli ha elogiato l’impegno del presidente dell’Ente Idrico Campano Luca Mascolo e il programma di recupero del fiume Sarno, definendolo come “un’avanguardia per quella che sarà l’economia del futuro, l’economia della riparazione dei torti e dei guasti, che farà rifiorire i territori”.

Con le nostre azioni quotidiane, di pari passo con il lavoro svolto dalle Istituzioni, possiamo contribuire insieme a migliorare il pianeta e a garantire un futuro roseo per le nuove generazioni.