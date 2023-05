il 24 maggio di ogni anno si festeggia la giornata europea dei Parchi: la data ricorda l'istituzione dei primi nove parchi nazionali in Svezia, nel lontano 1909. Per questa ricorrenza, le aree protette europee aderenti a Europarc Federation, tra cui l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, organizzano attività per far conoscere la bellezza e la biodiversità di questi importanti ecosistemi.

Anche quest’anno, per tutta la settimana dal 22 al 28 maggio 2023, sarà possibile visitare gratuitamente il Cratere del Vesuvio per i residenti nei 13 Comuni del Parco Nazionale del Vesuvio (Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, S. Anastasia, Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Terzigno, Torre del Greco e Trecase).

Per accedere al Cratere sarà necessario effettuare la prenotazione (acquisto biglietto gratuito) sul portale online dell’Ente Parco https://www.parconazionaledelvesuvio.it/visita-il-parco/i-sentieri-del-vesuvio/il-gran-cono/ ed esibire all’ingresso, oltre al biglietto, un documento di identità che comprovi la residenza in uno dei sopra elencati comuni del Parco. Si rammenta che è possibile effettuare escursioni anche sui seguenti sentieri del Parco, dove l’accesso è libero e non è necessaria nessuna prenotazione:

 Sentiero n°1 “La Valle dell’inferno” Ottaviano e Ercolano

https://www.parconazionaledelvesuvio.it/visita-il-parco/i-sentieri-del-vesuvio/la-valle-dell-inferno/

 Sentiero n° 6 “La Strada Matrone”, Trecase e Boscotrecase

https://www.parconazionaledelvesuvio.it/visita-il-parco/i-sentieri-del-vesuvio/la-strada-matrone/

 Sentiero n° 7 “Il vallone della Profica”, San Giuseppe Vesuviano

https://www.parconazionaledelvesuvio.it/visita-il-parco/i-sentieri-del-vesuvio/il-vallone-della-profica/

 Sentiero n° 9 “Il fiume di lava” – Ercolano

https://www.parconazionaledelvesuvio.it/visita-il-parco/i-sentieri-del-vesuvio/il-fiume-di-lava/

 Sentiero n° 11 “La Pineta di Terzigno” – Terzigno

https://www.parconazionaledelvesuvio.it/visita-il-parco/i-sentieri-del-vesuvio/la-pineta-di-terzigno-2/

Gli istituti scolastici possono prenotare e acquistare i biglietti per la vista al Cratere del Vesuvio

tramite l’ufficio “Gruppi” gestito da Vivaticket. La richiesta va effettuata via email, scrivendo

all’indirizzo [email protected], allegando elenco dei nominativi e delle date di nascita dei

partecipanti su carta intestata dell’istituto scolastico. Il pagamento può essere effettuato a mezzo

bonifico bancario.

Per informazioni: Tel. +39 081 2395653

“Anche quest’anno - spiega il Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio Avv. Raffaele De Luca – per la settimana Europea dei Parchi dal 22 al 28 maggio i residenti nei 13 comuni del Parco Nazionale del Vesuvio, il luogo più spettacolare e suggestivo della nostra area protetta. Siamo convinti – continua il Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio Avv. Raffaele De Luca dell’Ente Parco – che per amare e rispettare il proprio territorio bisogna conoscerlo e viverlo: dunque, invito tutti coloro che non l’hanno mai fatto, o mancano da tempo, a provare l’emozione della risalita al Cratere. In un momento storico così delicato - conclude l’Avv. Raffaele De Luca – dove i cambiamenti climatici minacciano sempre di più la sicurezza dei nostri territori e dei cittadini, bisogna incentivare, far crescere ed incrementarne la consapevolezza che la salvaguardia e il rispetto della biodiversità rappresentano il modo migliore per mettere in sicurezza e preservare il nostro territorio.