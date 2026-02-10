In occasione del Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata-istriano, la Giunta Regionale della Campania ha disposto oggi, 10 febbraio, l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutte le sedi istituzionali.

Un gesto simbolico per commemorare una delle pagine più drammatiche della storia nazionale, legata alle violenze e alle persecuzioni che, nel Secondo Dopoguerra, colpirono migliaia di istriani, fiumani e dalmati costretti ad abbandonare le proprie terre.

«La tragedia delle foibe e dell’esodo forzato costituisce una delle pagine più drammatiche della storia del nostro Paese. Il nostro pensiero va alle migliaia di persone vittime di violenze e persecuzioni, lese nella loro dignità e private dei loro diritti», ha dichiarato il presidente della Regione Campania Roberto Fico.

«Coltivare e trasmettere la memoria di quanto accaduto al confine orientale del nostro Paese è un dovere per le Istituzioni e per l’intera comunità. È l’impegno che ribadiamo oggi in occasione del Giorno del Ricordo», ha concluso il governatore.