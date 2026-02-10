Giorno del Ricordo. Fico: 'Foibe pagina drammatica del nostro Paese'
Per l'occasione la Giunta Regionale della Campania ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutte le sedi istituzionali
10-02-2026 | di Redazione
VERSIONE ACCESSIBILE DELL'ARTICOLO
In occasione del Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata-istriano, la Giunta Regionale della Campania ha disposto oggi, 10 febbraio, l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutte le sedi istituzionali.
Un gesto simbolico per commemorare una delle pagine più drammatiche della storia nazionale, legata alle violenze e alle persecuzioni che, nel Secondo Dopoguerra, colpirono migliaia di istriani, fiumani e dalmati costretti ad abbandonare le proprie terre.
Regionali 2025. Exit poll: Fico stravince, è lui l’erede di De Luca
Il leader del campo largo vola al 60 per cento, staccatissimo Ciriello, fermo al 35. Attesa per l’arrivo del nuovo governatore a Napoli
«La tragedia delle foibe e dell’esodo forzato costituisce una delle pagine più drammatiche della storia del nostro Paese. Il nostro pensiero va alle migliaia di persone vittime di violenze e persecuzioni, lese nella loro dignità e private dei loro diritti», ha dichiarato il presidente della Regione Campania Roberto Fico.
«Coltivare e trasmettere la memoria di quanto accaduto al confine orientale del nostro Paese è un dovere per le Istituzioni e per l’intera comunità. È l’impegno che ribadiamo oggi in occasione del Giorno del Ricordo», ha concluso il governatore.
Sondaggio
Risultati
Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su Whats App. Memorizza il numero 334.919.32.78 e inviaci il messaggio "OK Notizie"