Calcinacci, lesioni nei muri e perdite di acqua, cresce la preoccupazione tra le famiglie degli alunni che frequentano il plesso di via Vittorio Veneto dell’Istituto Comprensivo “Lizzadri Roncalli” di Gragnano. Da giorni, infatti, numerosi genitori stanno segnalando criticità legate alle condizioni della struttura scolastica, interrogandosi sul livello di sicurezza e sull’effettiva agibilità degli spazi destinati ai propri figli.

Le segnalazioni hanno alimentato un clima di apprensione diffusa che sta portando a una mobilitazione concreta: è in fase di organizzazione una raccolta firme da indirizzare ai vertici dell’amministrazione comunale e agli enti competenti, con l’obiettivo di ottenere chiarimenti ufficiali e tempi certi sugli interventi.

Non solo la messa in sicurezza dell’edificio. Al centro delle richieste delle famiglie vi è anche la questione dei lavori di riqualificazione complessiva della struttura, annunciati pubblicamente oltre un anno fa ma non ancora iniziati.

“Siamo preoccupati per i nostri figli, abbiamo bisogno di certezze che ora non abbiamo”, è la voce che si leva con insistenza fuori alla scuola e nelle chat dei genitori, dove il confronto è continuo e partecipato.

Le famiglie sottolineano di non voler generare allarmismi, ma chiedono trasparenza e informazioni puntuali su fondi stanziati, progettualità previste e cronoprogrammi degli interventi. La richiesta è chiara: sapere se l’edificio sia pienamente sicuro oggi e quando partiranno le opere necessarie a garantirne una riqualificazione definitiva.

In questi giorni la dirigente scolastica Angela Renis è in costante contatto con gli uffici comunali e con il Sindaco Nello D’Auria, per individuare una strategia rapida ed efficace che consenta di affrontare e risolvere le criticità segnalate, con l’obiettivo di assicurare le condizioni di sicurezza necessarie alla comunità scolastica.

La vicenda, che tocca da vicino centinaia di nuclei familiari, si configura come una questione che supera ogni appartenenza politica e richiama esclusivamente la tutela degli studenti e del personale scolastico, che quotidianamente vive e lavora all’interno della struttura.