“La Regione Campania ha assegnato oltre 400mila euro per interventi urgenti di messa in sicurezza dopo gli eventi franosi del Monte Pendolo: il finanziamento riguarda anche la riparazione della muratura in via Vecchia Sigliano. Una risposta immediata alle nostre richieste, uUn'efficienza amministrativa straordinaria che abbiamo messo in campo grazie ad una virtuosa sinergia che si conferma proficua e fondamentale per il benessere della nostra comunità. Cooperazione, forza di volontà e impegno quotidiano premiano sempre”. Così Nello D’Auria, sindaco di Gragnano, dopo la nota della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania che conferma l’assegnazione di fondi per gli interventi urgenti dopo la frana del Monte Pendolo.



“Questo finanziamento rappresenta un riscontro concreto alle criticità segnalate dal sindaco di Gragnano, che ha evidenziato la necessità di interventi rapidi per la messa in sicurezza delle aree colpite. - prosegue il sindaco Nello D’Auria - Gli eventi meteorici dell’8 dicembre scorso hanno provocato accumuli di materiale piroclastico nelle opere idrauliche del Monte Pendolo, oltre al cedimento di un muro di sostegno su via Vecchia Sigliano. Queste criticità hanno portato all’istituzione del divieto di transito per garantire la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni ottimali nel più breve tempo possibile. Grazie alla collaborazione tra Comune e Regione, è stato stanziato un contributo di 406.373,31 euro, di cui 256.373,31 euro destinati agli interventi sul Monte Pendolo e 150.000 euro per la riparazione del muro su via Vecchia Sigliano. Inoltre, è stata avanzata una richiesta per il rimborso di ulteriori spese sostenute a seguito degli eventi franosi di settembre, per un totale di 28.321,40 euro.



Questo risultato - conclude il sindaco D’Auria - è la dimostrazione che la collaborazione istituzionale funziona. Stiamo facendo tutto il possibile per proteggere il nostro territorio e i nostri cittadini. Grazie a questo finanziamento potremo intervenire in modo risolutivo sulle criticità emerse negli ultimi mesi. L’ennesima prova dell’efficacia e dell’efficienza di un’azione amministrativa che si proietta verso il futuro con un unico obiettivo: lavorare senza sosta per il benessere della comunità gragnanese”.