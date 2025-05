Nel corso delle operazioni, è stato anche denunciato un giovane di 26 anni , sorpreso in via Aurano nei pressi di una struttura scolastica abbandonata . Il ragazzo è stato trovato in possesso di un coltello a scatto , il cui porto è vietato. L’arma è stata sequestrata, e il giovane deferito all’autorità giudiziaria.

Il bilancio del blitz è significativo: sequestrati oltre un chilo di marijuana , suddiviso in due distinti involucri, e un arsenale nascosto sottoterra , composto da due pistole con matricola abrasa , due fucili da caccia , 107 munizioni , tre caricatori e una bomboletta spray lubrificante per armi , a conferma dello stato di piena efficienza dell’equipaggiamento.

Nel mirino delle forze dell’ordine la cosiddetta “Giamaica del Sud” , area tristemente nota per episodi legati allo spaccio di droga e alla detenzione di armi. I carabinieri hanno passato al setaccio la zona di Gragnano , in particolare le grotte e le insenature del costone roccioso dell’area denominata “Castello” , dove hanno rinvenuto un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti e armamenti.

È tornata in azione per la terza volta l’ operazione “Continuum Bellum” , condotta dai Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia in collaborazione con i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria . Un’operazione di controllo straordinario del territorio, concentrata in particolare sulla zona montuosa dei Monti Lattari , con l’obiettivo di contrastare traffici illeciti e attività criminali nelle aree rurali.

È tornata in azione per la terza volta l’operazione “Continuum Bellum”, condotta dai Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia in collaborazione con i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria. Un’operazione di controllo straordinario del territorio, concentrata in particolare sulla zona montuosa dei Monti Lattari, con l’obiettivo di contrastare traffici illeciti e attività criminali nelle aree rurali.

Nel mirino delle forze dell’ordine la cosiddetta “Giamaica del Sud”, area tristemente nota per episodi legati allo spaccio di droga e alla detenzione di armi. I carabinieri hanno passato al setaccio la zona di Gragnano, in particolare le grotte e le insenature del costone roccioso dell’area denominata “Castello”, dove hanno rinvenuto un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti e armamenti. Gragnano e Santa Maria la Carità, un’alleanza per lo sviluppo del territorio Un tavolo di confronto tra le amministrazioni per un'azione strategica comune

Il bilancio del blitz è significativo: sequestrati oltre un chilo di marijuana, suddiviso in due distinti involucri, e un arsenale nascosto sottoterra, composto da due pistole con matricola abrasa, due fucili da caccia, 107 munizioni, tre caricatori e una bomboletta spray lubrificante per armi, a conferma dello stato di piena efficienza dell’equipaggiamento.

Nel corso delle operazioni, è stato anche denunciato un giovane di 26 anni, sorpreso in via Aurano nei pressi di una struttura scolastica abbandonata. Il ragazzo è stato trovato in possesso di un coltello a scatto, il cui porto è vietato. L’arma è stata sequestrata, e il giovane deferito all’autorità giudiziaria.

L’operazione “Continuum Bellum” conferma così la costante attenzione delle forze dell’ordine verso le aree più impervie e difficili da controllare, spesso sfruttate dalla criminalità per attività illecite lontano dai riflettori. Il messaggio è chiaro: nessun angolo del territorio è fuori dalla portata della legalità.

Sondaggio vota Risultati