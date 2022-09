Ancora avvolti nel dolore. A pochi giorni dal lutto che li ha devastati, al premio Città della pasta c'erano anche i genitori di Ale, il 13enne precipitato dalla finestra di casa sua, poco più di una settimana fa.

Poche parole, volti scuri, hanno parlato con il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presente a Gragnano per l'inaugurazione della festa della pasta. È stata l'occasione per consegnare il premio per la prima edizione, dedicato alla lotta contro il cyberbullismo. Una scelta simbolica per un lutto che ha sconvolto una comunità intera.