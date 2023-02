Perseguitava l'ex compagna a Castellammare e dovrà scontare la sua pena per quell'inferno. Arrestato Enzo Luminoso. Finisce in cella per una condanna per diversi reati anche Tommaso Naclerio di Gragnano. Questo il bilancio dei controlli dei Carabinieri. Sono 2 le persone arrestate e 2 denunciate.



Servizio a largo raggio da parte dei Carabinieri della locale compagnia insieme ai militari del Reggimento Campania e del Nucleo cinofili di Sarno.

I Carabinieri hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di Enzo Luminoso, 38enne di Castellammare già noto alle forze dell’ordine. Dovrà scontare 2 anni, 1 mese e 26 giorni di reclusione per cumulo di pene. A disporlo il Tribunale di Torre Annunziata. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.

Dovrà scontare, invece ai domiciliari, 1 anno, 9 mesi e 11 giorni di reclusione per cumulo di pene Tommaso Naclerio, 52enne di Gragnano già noto alle forze dell’ordine. A disporlo, in questo caso, il Tribunale di L’Aquila.



Denunciata anche una coppia di Castellammare per aver realizzato abusivamente una veranda di 10 metri quadri che è stata sequestrata.

Diversi i controlli a persone e auto. Sequestrata un’auto, ritirata 1 patente di guida e notificate diverse sanzioni al codice della strada.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.