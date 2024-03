"Una svolta fondamentale per garantire la sicurezza delle nostre scuole, attraverso una sinergia istituzionale virtuosa con la Regione Campania che ci consente di intercettare risorse importanti per il bene dei nostri studenti e dell’intera platea scolastica”, ha concluso D’Auria.

Si tratta di un’opera inserita nel parco progetti regionale di edilizia scolastica. Per l’adeguamento sismico del plesso II Circolo di via Vittorio Veneto il Comune di Gragnano ha ricevuto 4 milioni e 375 mila euro, con interventi che riguarderanno tutte le parti strutturali dell’edificio e il rifacimento dell’impermeabilizzazione dell’intera copertura.

Più di quattro milioni di euro per i lavori in una scuola elementare al centro di Gragnano. Annuncia di avere ottenuto il finanziamento della Regione Campania il sindaco Nello D'auria. "Un altro grande risultato, un’altra prova di qualità e di efficienza della nostra amministrazione e dell’intera macchina comunale. Il Comune di Gragnano è risultato beneficiario di un importante finanziamento nell’ambito del programma “Scuola Viva in Cantiere”, messo in campo dalla Regione Campania su impulso del governatore Vincenzo De Luca e dell’assessore Lucia Fortini", dice.

Più di quattro milioni di euro per i lavori in una scuola elementare al centro di Gragnano. Annuncia di avere ottenuto il finanziamento della Regione Campania il sindaco Nello D'auria. "Un altro grande risultato, un’altra prova di qualità e di efficienza della nostra amministrazione e dell’intera macchina comunale. Il Comune di Gragnano è risultato beneficiario di un importante finanziamento nell’ambito del programma “Scuola Viva in Cantiere”, messo in campo dalla Regione Campania su impulso del governatore Vincenzo De Luca e dell’assessore Lucia Fortini", dice. Cade da un albero e batte la testa: tragedia a Gragnano Morto un pensionato di Pompei: stava potando degli alberi in un terreno di sua proprietà

Si tratta di un’opera inserita nel parco progetti regionale di edilizia scolastica. Per l’adeguamento sismico del plesso II Circolo di via Vittorio Veneto il Comune di Gragnano ha ricevuto 4 milioni e 375 mila euro, con interventi che riguarderanno tutte le parti strutturali dell’edificio e il rifacimento dell’impermeabilizzazione dell’intera copertura.

"Una svolta fondamentale per garantire la sicurezza delle nostre scuole, attraverso una sinergia istituzionale virtuosa con la Regione Campania che ci consente di intercettare risorse importanti per il bene dei nostri studenti e dell’intera platea scolastica”, ha concluso D’Auria.