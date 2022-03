Grande successo del Carnevale a Castellammare di Stabia con i Villaggi gonfiabili di Topolino, Minnie, Super Mario e Jurassik Park.

Migliaia di persone hanno festeggiato il Carnevale in compagnia dei protagonisti Disney e personaggi dei Cartoon più famosi. Sabato, domenica e martedì grasso la Villa Comunale si è trasformata in un villaggio fantastico. I bambini, assieme alle loro famiglie, sono stati accolti in un'atmosfera di grande allegria e divertimento. Tre Villaggi con i personaggi più amati e popolari: Topolino, Minnie, Pluto, Super Mario e, per i più avventurosi, i Dinosauri. Tre pomeriggi di gioco e festa in sicurezza con tanta animazione: dal gioco delle freccette alla baby dance che hanno visto scatenarsi bimbi e genitori.

L’ iniziativa del ‘Villaggio Kids’ ha visto la sinergia tra l’Amministrazione Comunale e Azzurra spettacoli, leader in Campania nel settore dell'intrattenimento, con lo scopo di offrire ai bambini e alle loro famiglie un Carnevale di divertimento all’aria aperta e interamente gratuiti.