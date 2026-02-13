'Voteranno no le persone perbene'. Da questa frase prende avvio la tempesta politica che travolge Nicola Gratteri. Il procuratore di Napoli, figura di riferimento nella lotta alle mafie, critica la riforma della giustizia e sostiene che al referendum 'votano per il sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che temono una giustizia efficiente'. Parole che accendono immediatamente la reazione della destra, già in allarme per una consultazione percepita come incerta.

Vicepremier, ministri, parlamentari e Camere penali insorgono: 'Allora arrestateci tutti', replica il fronte del sì. Il Guardasigilli Carlo Nordio si dice 'sconcertato' e rilancia l’idea di test psico?attitudinali per i magistrati. Matteo Salvini annuncia una denuncia, Antonio Tajani rivendica: 'Sono onesto e voto sì', mentre La Russa si dice 'basito'. Dal Csm, il consigliere laico Aimi ipotizza un’azione disciplinare.

La polemica si intreccia con un inatteso scontro istituzionale: il vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli, smentisce pubblicamente le accuse del ministro sulla presunta 'giustizia domestica' di Palazzo Bachelet. Intanto, la miccia era partita da una videointervista al Corriere della Calabria, dove Gratteri spiegava il suo no alla riforma, definita «per ricchi e potenti», e invitava i cittadini a partecipare al voto.

Nel primo duello televisivo sulla riforma, Nordio ribadisce la sua indignazione, mentre Giovanni Bachelet, presidente del Comitato per il No, definisce il commento del procuratore 'sbagliato e offensivo', pur osservando che potrebbe favorire il fronte opposto. Piantedosi è l’unico ministro a smorzare i toni, ricordando la storia di Gratteri nella lotta alle mafie.

In serata, il procuratore replica da Piazzapulita: 'Non mi si mette a tacere con minacce o procedimenti disciplinari. Non ho detto che tutti quelli che votano sì sono mafiosi o massoni. Le mie paure le ho superate 35 anni fa. Mi batterò fino all’ultimo per il no alla riforma'.