Drammatico incidente sul lavoro questa mattina all’interno di un supermercato di Sapri, in provincia di Salerno. Un giovane addetto al banco macelleria è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato con un braccio in un tritacarne, mentre stava operando nel reparto carni del punto vendita.

Ancora non è nota l'età esatta del lavoratore coinvolto, ma secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto durante il normale svolgimento delle attività lavorative. Le grida di dolore del giovane hanno immediatamente attirato l’attenzione dei colleghi, che hanno dato subito l’allarme.

Nel giro di pochi minuti, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, attivati dalla centrale operativa, e una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che ha operato per liberare l’arto del ragazzo rimasto bloccato nel macchinario.

Le condizioni del ferito sono apparse gravi fin da subito: dopo una prima stabilizzazione, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Immacolata, dove è attualmente sottoposto alle cure mediche necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale di Sapri, che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro, soprattutto in contesti come quelli della grande distribuzione, dove il rischio di incidenti con macchinari professionali è sempre presente in assenza di adeguate misure preventive.