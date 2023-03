Torna una tappa ambita dai golosi. E’ Gusto Italia in Tour, la grande fiera itinerante del gusto con tantissime bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato Artistico.

Gusto Italia in Tour è una grande fiera itinerante del gusto organizzata dall’Associazione Italia. Non mancheranno, in queste tappe, aziende Campane con salumi e formaggi irpini di alta qualità, altre con sfogliatelle e dolci tipici campani e crepes con tanti gusti e poi pregiato miele anche bio, marmellate, confetture e cosmetica e tanto altro.

Tante le tappe del Sud, anche nei paraggi. Dal 18 al 21 maggio, infatti la carovana itinerante dell’enogastronomia sarà a Pompei, mentre dal 22 al 25 giugno sarà presente a Vico Equense.

Tante specialità arriveranno anche da altre regioni, come dalla Puglia biscotti e taralli tradizionali, dalla Calabria tanti prodotti tipici tra cui la nduja e olio extravergine di oliva bio e poi tantissime produzioni artigianali di qualità tra ceramiche, lampade, gioielli, lavori all’uncinetto sali e i cristalli profumati e tanto altro.

Questo il calendario completo:

5/10 aprile – Matera

28 aprile/1 maggio – Auletta

4/7 maggio - DA DEFINIRE

12/14 maggio – Benevento

18/21 maggio – Pompei

1/4 giugno - DA DEFINIRE

22/25 giugno - Vico Equense

29 giugno/2 luglio – Ladispoli

13/16 luglio – Castellabate

19/23 luglio – Metaponto

26/30 luglio - Marina di Camerota

2/6 agosto – Villammare

11/15 agosto – Sapri

18/20 agosto – Minori

23/27 agosto - Acciaroli