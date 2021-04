Un folle inseguimento per le vie cittadine terminato con l’arresto.

In manette è finito Luciano Tafuri, un 41enne di San Giuseppe Vesuviano, ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso di un servizio di controllo della polizia, l’uomo, già noto alle forze dell’Ordine, è stato notato in via Vittorio Veneto a Nola a bordo di un’autovettura. Alla vista degli agenti Tafuri si è dato alla fuga per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Il veicolo ha proseguito la sua corsa effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale e innescando un inseguimento terminato in via Parrocchia dove il conducente ha abbandonato l’auto tentando la fuga a piedi per poi essere bloccato dopo una colluttazione. I poliziotti hanno accertato che il conducente, alla guida di un’auto sottoposta a sequestro amministrativo, era privo della patente di guida poiché revocata.

Tafuri è stato quindi denunciato, anche per aver violato il divieto di possesso di strumenti di comunicazione. E’ stato infatti trovato in possesso di un cellulare.