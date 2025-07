"Questo tipo di prestazioni non solo favoriscono assisti idella Campania ma anche quelli provenienti da altre Regioni, permettendo una trasformazione delle attività ospetaliere in attività territoriali che portano poi a maggiori risultati in termini di salute", ha concluso Trama.

I dati, diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, fotografano in regione Campania un’incidenza superiore di casi di HIV rispetto alla media nazionale: in media si registrano 4,0 casi ogni 100.000 residenti. Inoltre, è tra le regioni che mostrano una mobilità assistenziale significativa: il numero di pazienti residenti è risultato superiore a quello dei pazienti diagnosticati sul territorio, segnalando una “esportazione” verso altre regioni per l’accesso ai servizi di cura. Un fenomeno che evidenzia la necessità di rafforzare l’organizzazione dei servizi regionali per la diagnosi e la gestione delle infezioni da HIV.

Un confronto sul tema si è tenuto a Napoli. "Abbiamo già una rete di strutture ospedaliere e asl strutturate. Questo documento indirizza il tutto verso i Pac, delle prestaizoni ambulatoriali utili per favorire l'accesso ai pazienti affetti da HIUV e che possono essere trattati in maniera semplificata e informatizzata. Così facendo, si eviteranno Day Hospital inappropriati e che si ripercuotono poi sulle casse del servizio sanitario pubblico", ha dichiarato il Responsabile Politiche del Farmaco della Regione Campania Ugo Trama.

Nel 2023 la Campania ha registrato 228 nuove diagnosi di infezione da HIV, posizionandosi al quarto posto in Italia per numero assoluto di casi, dopo Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna. In questo contesto, è nato il modello di Day-Service per la gestione dei pazienti con HIV approvato dalla delibera n. 756 del 21 dicembre 2024 e adottato in Regione a partire dal 01 Aprile 2025.

Un confronto sul tema si è tenuto a Napoli. "Abbiamo già una rete di strutture ospedaliere e asl strutturate. Questo documento indirizza il tutto verso i Pac, delle prestaizoni ambulatoriali utili per favorire l'accesso ai pazienti affetti da HIUV e che possono essere trattati in maniera semplificata e informatizzata. Così facendo, si eviteranno Day Hospital inappropriati e che si ripercuotono poi sulle casse del servizio sanitario pubblico", ha dichiarato il Responsabile Politiche del Farmaco della Regione Campania Ugo Trama.

