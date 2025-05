Anche quest’anno, come ormai da tradizione, il bollino dell’Ordine dei Giornalisti è stato rinnovato e apposto sulla Mehari verde di Giancarlo Siani, simbolo di coraggio e libertà d’informazione. Il gesto, carico di significato, si è svolto nella Sala della Memoria e della Mehari allestita presso la biblioteca di Villa Bruno, alla presenza di Geppino Fiorenza – storico referente di Libera e membro del Comitato scientifico della Fondazione Polis – insieme ai rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’antimafia sociale.

Il bollino, che ogni anno certifica l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, viene apposto simbolicamente anche sulla Mehari per ribadire che Giancarlo, giovane cronista ucciso dalla camorra a soli 26 anni, continua a vivere. Vive nella coscienza collettiva, nell’impegno civile per la verità, in ogni giovane che sceglie di raccontare la realtà con onestà e coraggio.

“È nostro dovere morale, civile e umano continuare a raccontare la sua storia”, si legge in un post pubblicato dal sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno. “Una storia che non si ferma a quel tragico 23 settembre 1985, ma che prosegue grazie all’opera instancabile della Fondazione Polis, della Fondazione Giancarlo Siani – creata dal fratello Paolo – e di realtà come Libera e il Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti di mafia. Tutti insieme, attraverso l’impegno quotidiano, tengono viva la memoria di Giancarlo: un ragazzo come tanti, ma con un coraggio fuori dal comune. Un giornalista animato da un forte senso del dovere e da una passione incrollabile per la verità. Il rinnovo del bollino è un gesto semplice, ma potente. È il simbolo di una memoria che non si limita alla commemorazione, ma che diventa azione. Perché ricordare Giancarlo Siani significa continuare a camminare al suo fianco, ogni giorno, nella lotta per una società più giusta, libera e consapevole”.