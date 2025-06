Il Centro-Sud inglobato dal caldo africano con punte attese anche oltre i 33°C, in particolare nelle zone interne di Sardegna e Puglia. Mentre il Nord leggermente scoperto e soggetto al passaggio di flussi più freschi e instabili con eventi temporaleschi anche di forte intensità non solo su Alpi e Prealpi ma anche sulle alte pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Da non sottovalutare il rischio grandine di medie o grosse dimensioni.

Caldo africano e temporali: ecco i due ingredienti principali di questo inizio giugno. L'Italia continua a essere in balìa di una configurazione atmosferica "potenzialmente esplosiva, ripetutasi frequentemente negli ultimi anni".

Il Centro-Sud inglobato dal caldo africano con punte attese anche oltre i 33°C, in particolare nelle zone interne di Sardegna e Puglia. Mentre il Nord leggermente scoperto e soggetto al passaggio di flussi più freschi e instabili con eventi temporaleschi anche di forte intensità non solo su Alpi e Prealpi ma anche sulle alte pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Da non sottovalutare il rischio grandine di medie o grosse dimensioni. Anticiclone africano sempre più potente, 2 giugno con oltre 30 gradi Sole brucia come a luglio: prudenza per la pelle: le previsioni meteo

Uno scenario che caratterizzerà il meteo almeno fino a giovedì 5 giugno.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 2 giugno

Al Nord: soleggiato; temporali pomeridiani dalle Alpi verso le medio/alte pianure. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: sole e caldo.

Martedì 3 giugno

Al Nord: temporali sulle Alpi, soleggiato altrove. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: sole e caldo.

Mercoledì 4 giugno

Al Nord: temporali dalle Alpi del Nordovest verso le pianure di Lombardia e Piemonte. Al Centro: velature e caldo. Al Sud: sole e caldo.

TENDENZA: anticiclone africano che si rinforza sempre più.

