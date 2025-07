Saldi in molti casi già fino al 50 per cento nei negozi di Napoli, ma per ora nelle strade dello shopping non si registrano folle. Complice il gran caldo, è poca la gente in strada, composta soprattutto da turisti, ed anche le vendite già scontate che alcuni esercizi avevano proposto nei giorni scorsi.

Un inizio dunque a rilento, che tuttavia i commercianti si attendevano. Da via Toledo a via Chiaia, passando per le strade del lusso, fino al quartiere del Vomero, le vetrine invitano i passanti agli acquisti proponendo, nella maggior parte dei casi, sconti che variano dal 30 al 50 per cento. A catturare, per ora, l'attenzione di chi entra nei negozi sono soprattutto abbigliamento e accessori per il mare guardando così alle vacanze. In prevalenza chi compra aveva già adocchiato qualcosa e attendeva gli sconti per acquistare e, dunque, per evitare di non trovare più l'articolo desiderato, acquista. Il pubblico degli acquirenti potenziali è composto soprattutto da ragazzi alla ricerca del vestito e dell'accessorio 'alla moda' e dai turisti che, trovandosi in città, non perdono l'occasione di comprare in Italia a prezzi vantaggiosi. Una stagione dei saldi che, secondo le stime delle associazioni di categoria, farà registrare circa 818 milioni di euro di fatturato in Campania e la spesa media pro capite prevista dovrebbe oscillare tra i 140 e i 196 euro, ponendosi al di sotto della media nazionale dove si stima che il budget stanziato da spendere nella stagione degli sconti sarà di 218 euro. I commercianti napoletani confidano che le presenze e, di conseguenza, le vendite aumentino nei giorni infrasettimanali.