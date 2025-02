Ancora una proroga per il "Castello delle Cerimonie" del programma TV in onda su Real Time. Dopo i 30 giorni concessi dal Tar Campania, adesso è il Consiglio di Stato (settima sezione, presidente Claudio Contessa) a sospende "il provvedimento di revoca della licenza di pubblico esercizio" fino al 5 giugno, data in cui il tribunale amministrativo sarà chiamato nuovamente a pronunciarsi su un altro ricorso degli ex proprietari del Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate.

Secondo il Consiglio di Stato, per la "salvaguardia della buona fede dei terzi estranei alla vicenda", vale a dire lavoratori e clienti che avevano prenotato da tempo feste e cerimonie, 30 giorni erano un termine troppo breve. Dunque, i giudici hanno ulteriormente sospeso il provvedimento con il quale gli uffici comunali di Sant'Antonio Abate, su atto d'indirizzo della Giunta guidata dal sindaco Ilaria Abagnale, aveva disposto il ritiro delle licenze del ristorante e dell'albergo in vista dell'acquisizione a titolo gratuito di immobili e terreni per 44mila metri quadrati disposta da una sentenza della Corte di Cassazione per il reato di lottizzazione abusiva.