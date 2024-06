Mercoledì 26 giugno alle ore 19.30 il Circolo Cittadino di “PER le Persone e la Comunità” si presenterà alla cittadinanza, presso il Ristorante Todisco in piazza Schettini.

PER è una rete di azione politica composta da uomini e donne provenienti dal mondo dell’associazionismo, del volontariato, del terzo settore. Laici credenti in dialogo con tutte le persone di buona volontà per realizzare il bene comune nel nostro territorio. Persone dell’ordinario da sempre gratuitamente a servizio delle proprie comunità. Cittadini che hanno deciso di fare un passo avanti in politica, insieme.

Interverranno, Nicola Campanile, presidente del movimento, reduce dal risultato elettorale nella campagna per il Parlamento Europeo dell’8-9 giugno scorsi, il segretario Giuseppe Irace e il coordinatore cittadino Rosario Alfano.