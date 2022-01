Il covid continua a correre in Campania. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Unità di Crisi sono 16.972 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. I morti sono 26, dei quali 11 deceduti nelle ultime 48 ore e gli altri nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022 ma comunicati soltanto ieri.

In salita anche la pressione sugli ospedali. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 65 su 656 disponibili mentre i posti in degenza occupati sono 813 su un totale di 3160 disponibili.