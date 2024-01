Durerà solo altri 3 giorni l'ondata di freddo artico che ha da poco colpito anche l'Italia, con temperature di circa 4-8 gradi inferiori alle medie del periodo. Dall'inizio della prossima settimana, infatti, tornerà lo 'spettro' del caldo anomalo. Le previsioni sono di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito 'iLMeteo.it', che precisa come nelle prossime ore vivremo questa fase fredda, anche con maltempo al Centro-Sud. Domani, precisa Garbinato, troveremo ancora i residui del ciclone proveniente dalle Baleari, responsabile del giovedì bagnato: sono attesi fenomeni sulle Isole Maggiori e in Calabria, localmente sul Salento, ma poi la bassa pressione scivolerà via verso Creta.

"Durante il weekend - aggiunge - cambieremo copione, gradualmente, con l'arrivo di ampie schiarite: una buona notizia durante il giorno con momenti soleggiati, una brutta notizia durante la notte a causa del forte irraggiamento e raffreddamento con il cielo sereno che provocherà intense gelate su gran parte delle pianure, specie al Centro-Nord. Al Sud fino al mattino del Sabato avremo invece ancora nubi e qualche piovasco residuo". Da domenica comunque cambierà tutto, in quanto inizieranno ad arrivare correnti umide da Ovest, meno fredde: le temperature tenderanno a salire determinando la fine del freddo anomalo in Italia. Nel dettaglio: Giovedì 11 - Al nord: sereno sul Triveneto con gelate notturne, nubi altrove più compatte in Liguria. Al centro: precipitazioni su Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise, fiocchi a 700-900 metri in nottata.

Al sud: piogge sparse, moderate su Sicilia e Calabria, neve oltre i 1100 metri. Venerdì 12 - Al nord: sereno con gelo notturno. Al centro: bel tempo; gelate notturne in pianura; qualche residuo fenomeno in Sardegna. Al sud: ultime piogge su bassa Calabria e Sicilia. Sabato 13 - Al nord: sereno con gelo notturno anche in pianura e nebbie. Al centro: bel tempo; gelate notturne in pianura. Al sud: poco nuvoloso o nuvoloso. Tendenza - stabile con nebbie al Nord; freddo con gelate notturne. Peggioramento sul versante tirrenico domenica 14 gennaio, prossima settimana meno fredda.