Si è sciolto il sangue di San Gennaro. L'annuncio è stato dato alle ore 10.08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle persone presenti nel Duomo di Napoli. "Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida", ha annunciato l'abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio. Come da tradizione ad accompagnare l'annuncio, lo sventolio del fazzoletto bianco da parte di uno dei componenti della Deputazione del Tesoro di San Gennaro.

Affollato il Duomo di Napoli dove fedeli e turisti si sono ritrovati per assistere alle celebrazioni nel giorno di San Gennaro. Nella Cattedrale, oltre al sindaco di Napoli, che è anche capo della Deputazione del Tesoro di San Gennaro, sono presenti il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il candidato alle regionali per la coalizione di centrosinistra, Roberto Fico, e l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Presenti anche diversi rappresentanti della Giunta dell'amministrazione comunale, rappresentanti delle forze dell'ordine.