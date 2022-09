Real Forio - Pompei 1-3

REAL FORIO: Iandoli, Cerase (34'st Castagna), Accurso, Peluso (13'st Seprano), Iacono, Di Micco, Marotta (13'st Amengual), Sogliuzzo, Pistola, V. Monti, Solimeno (9'st Savio). A disp: Cannelora, Giu. Tedesco, C. Di Meglio, Scritturale, A. Di Meglio. All: G. Monti.

POMPEI: Barbato, Gargiulo, Vitale, Marin, Di Pietro, Albanese, Gia. Tedesco (20'st De Angelis), Savino (34'st Lamontagna), Galesio (41'st Rinaldi), Di Paola (45'st Improta), Arrulo (1'st Spinola). A disp: Spagnulo, Carotenuto, Leone, Malafronte. All: P. Borrelli.

ARBITRO: Gabriele Iurino di Venosa

ASSISTENTI: Costantino Recano di Nola, Raffaele Cecere di Caserta

MARCATORI: 20' Di Micco (F), 4'st Tedesco, 16'st rig. Galesio, 47'st Spinola

NOTE: Ammoniti Peluso, Sogliuzzo, Amengual (F), Gia. Tedesco, Spinola, Barbato (P). Espulso al 14'st V. Monti (F). Recuperi pt 3', st 5'. Angoli 2-3. Fuorigioco 1-4. Osservato 1' di raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione nelle Marche.

Vince in rimonta il Pompei la sua seconda gara consecutiva, tornando coi tre punti dalla trasferta isolana.

In un primo tempo condizionato dal forte vento, i rossoblù scendono in campo poco incisivi, venendo puniti dal Forio con Di Micco, alla prima occasione buona. La risposta pompeiana non porta frutti e si va al riposo sul vantaggio isolano.

Musica diversa nella ripresa, con l'ingresso di Spinola ed il gol immediato di Tedesco. Al quarto d'ora nuovo episodio: V. Monti ferma la palla con le mani in area, espulsione e rigore, che Galesio trasforma con freddezza. Il Pompei potrebbe dilagare ma le conclusioni sono fuori misura. Il terzo gol, che chiude anche la gara, arriva in pieno recupero ad opera di Spinola.