Il Savoia non perde il vizio della vittoria contro l'Atletico Lodigiani: ed è la quinta di fila per gli uomini di Fabiano! Partita equilibrata nel primo tempo con il Savoia che ci prova con una sforbiciata di Maniero, ma è la squadra di Campolo a portarsi in vantaggio: al 31', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Sini sbuca sul secondo palo, dopo una spizzata di Tarantino, e segna l’1-0 per gli ospiti. Nel secondo tempo il Savoia dopo pochi minuti cambia assetto, spostando Maniero sulla trequarti e inserendo Messina accanto a Negro.

E’ la mossa decisiva. Il gol del pari arriva al 57' con Negro che di testa, su torre di Maniero, mette in rete il gol dell'1-1. A ribaltare il risultato ci pensa Guifo Bogne al 73' dopo aver completato una triangolazione con Quirino e Celli: conclusione del difensore sul primo palo che batte Stancampiano. All'84' arriva anche il gol del 3-1 con Messina, che di testa segna da posizione centrale chiudendo definitivamente la pratica Atletico Lodigiani.

È la quarta gol nelle ultime tre partite per il numero 10 oplontino. Il Savoia resta incollato alla zona playoff e non molla, grazie alla grinta e all'abnegazione degli uomini di Franco Fabiano (squalificato, in panchina c’era Antonio Barbera) che ancora una volta dimostrano che questa squadra può tutto.

IL TABELLINO Savoia (3-5-2): Pellino '05 - Bitonto '06, Celli, Guifo Bogne - Quirino '04 (81' Del Mondo '05), La Monica, Sellaf '05 (88' Lauria), Russo (50' Messina), Iaccarino '04 (55' Fiasco '05) - Negro, Maniero (75' Giglio). A disposizione: Borrelli L. '04, Pellegrini '06, Ryan Luca, D'Angelo '07. All. Barbera (Fabiano squalificato). Atletico Lodigiani (4-2-3-1): Stancampiano - Paolelli, Tarantino (75' Sebastiani), Sini, Petti - Spinozzi (63' Tirelli), Ruggeri (84' Lancioni) - Pulcini '07, Marcheggiani, Armini '05 - Colasurdo '06 (51' Lesi '05). A disposizione: Ermini '05, Barboni '07, Frediani, Oriano '06, Ousfar '05. All. Campolo. Arbitro: Vigo di Lodi. Assistenti: Di Leo di Policoro e Di Muzio di Foggia. Marcatori: 31' Sini, 57' Negro, 73' Guifo Bogne, 84' Messina. Ammoniti: 38' Sellaf, 54' Ruggeri, 81' La Monica. Recupero: 2' pt, 5' st. Spettatori: 241 paganti più 167 abbonati. 📷 L'esultanza di Antonio Messina (ph. Vista)