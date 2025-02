Il Savoia vince e convince contro la capolista Cassino, che perde la sua imbattibilità dopo 23 giornate. Decisivo il gol di Antonio Negro, alla settima rete stagionale. Partita molto equilibrata nel primo tempo con il Savoia che rende innocuo il Cassino giocando uomo su uomo e aggredendo con un pressing alto gli avversari che perdono le loro fonti di gioco. Per questo, i bianchi chiudono la prima frazione con rammarico per la rete annullata per fuorigioco a La Monica autore di un colpo di testa all'11' che finisce alle spalle di Stellato. Nel secondo il Savoia gioca la solita gara con estrema attenzione, senza rischiare mai nulla. Al 61' La Monica prova ad aprire le marcature con un tiro da centrocampo colpendo il pallone di controbalzo, ma Stellato è posizionato bene e blocca. Ma al 66' arriva la svolta della gara: Russo recupera un pallone sulla fascia e arriva sul fondo e crossa verso l'area piccola dove Negro si avventa sul pallone dopo una respinta e firma il gol dell'1-0. Savoia che controlla e che quando attacca dagli esterni mette in apprensione il Cassino, che nel finale chiude con il tridente alla ricerca del pari, ma la squadra di fabiano non rischia nulla. Unico brivido il tentativo in acrobazia di Cocorocchio in pieno recupero, ma la sfera finisce fuori senza creare pericoli a Pellino. Il Savoia vince 1-0 e porta a casa un successo meritato contro la capolista.

IL TABELLINO

Savoia (3-5-2): Pellino '05 - Bitonto '06, Celli, Guifo Bogne - Russo (79' Iaccarino), La Monica (76' Giglio), Bezzon (69' Lauria), Sellaf '05 (93' C.Borrelli), Schiavi - Negro (88' Del Mondo), Maniero. A disposizione: Borrelli '04, Orta, Cirillo '07, Fiasco '05. All. Fabiano.

Cassino (3-5-2): Stellato '05 - Cocorocchio, Lazazzera, Filippini (83' Onesto) - Raucci '04, Mele, Herrera, Senesi (67' Bellucci), Maciariello (53' Tribelli) - Valente '06 (67' Rossi), Abreu. A disposizione: Lovecchio, Croce '05, Carnevale '06, Carbone, Caiazzo '06. All. Carcione.

Arbitro: Palmieri di Brindisi.

Assistenti: Petarlin di Vicenza e scafuri di Reggio Calabria.

Marcatori: 66' Negro (S).

Ammoniti: Lazazzera, Cocorocchio, La Monica, Bezzon, Borrelli C..

Recupero: 1' pt, 5' st.

Note: Al 39' allontanato l'allenatore del Savoia Franco Fabiano.

Spettatori: 454 di cui 287 paganti e 167 abbonati.

📸Ph. Vista