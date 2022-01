Da domani in Campania si torna a scuola in presenza anche per elementari e medie. Infatti Il Tribunale Amministrativo della Regione Campania ha accolto il ricorso del Governo e di alcuni cittadini contro l’ordinanza n.1/2021 della Regione Campania che stabiliva lo stop alle lezioni in presenza, fino al 29 gennaio, per gli istituti primari e secondari.

Bocciata, quindi, la linea del governatore, che ha incassato un duro colpo.