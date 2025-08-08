Nonostante l’impiego di mezzi aerei, Vigili del fuoco e Protezione civile non riescono ancora a domare il rogo. Le fiamme, alimentate dal vento e dal caldo torrido, continuano a consumare ettari di vegetazione, minacciando anche la fauna locale e mettendo a rischio l’equilibrio dell’ecosistema del Parco.

Brucia ancora il Vesuvio. Dopo quattro giorni di incessanti fiamme, l’incendio che sta devastando la pineta del Parco Nazionale è ripreso con forza, generando una nuova e densa colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza. L’epicentro delle fiamme si trova nella zona di Terzigno, dove da ore operano senza sosta un canadair, un elicottero della Regione Campania e i carabinieri forestali.

Brucia ancora il Vesuvio. Dopo quattro giorni di incessanti fiamme, l'incendio che sta devastando la pineta del Parco Nazionale è ripreso con forza, generando una nuova e densa colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza. L'epicentro delle fiamme si trova nella zona di Terzigno, dove da ore operano senza sosta un canadair, un elicottero della Regione Campania e i carabinieri forestali.

La situazione resta critica. Si attendono aggiornamenti da parte delle autorità competenti, mentre le squadre antincendio lavorano senza sosta per contenere l’avanzata del fuoco.

